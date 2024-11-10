Как колбаса влияет на здоровье собак и чем она вредна

Многие хозяева считают колбасу отличным лакомством для своих собак. Но на самом деле, это далеко не так: колбасные изделия опасны для здоровья питомцев и могут привести к серьёзным проблемам.
Колбаса содержит много соли, специй и консервантов, которые негативно влияют на обмен веществ у собак. Избыток соли, безопасный для человека, для собаки может обернуться отравлением. Такие продукты также могут перегрузить поджелудочную железу и спровоцировать воспалительные процессы.
Копчёные колбасы добавляют ещё больше риска. Копчёности раздражают слизистую оболочку пищеварительной системы собак и могут вызывать проблемы с печенью и желчным пузырём. Эти продукты не только бесполезны, но и опасны для питомцев.
Чтобы сохранить здоровье своего четвероногого друга, не включайте колбасу и копчёности в его рацион.
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