Как колбаса влияет на здоровье собак и чем она вредна

Чем опасна колбаса для собак и почему стоит избегать копченостей

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие хозяева считают колбасу отличным лакомством для своих собак. Но на самом деле, это далеко не так: колбасные изделия опасны для здоровья питомцев и могут привести к серьёзным проблемам.

Почему собакам нельзя давать колбасу?

Колбаса содержит много соли, специй и консервантов, которые негативно влияют на обмен веществ у собак. Избыток соли, безопасный для человека, для собаки может обернуться отравлением. Такие продукты также могут перегрузить поджелудочную железу и спровоцировать воспалительные процессы.

Копчёные колбасы добавляют ещё больше риска. Копчёности раздражают слизистую оболочку пищеварительной системы собак и могут вызывать проблемы с печенью и желчным пузырём. Эти продукты не только бесполезны, но и опасны для питомцев.

Чтобы сохранить здоровье своего четвероногого друга, не включайте колбасу и копчёности в его рацион.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



