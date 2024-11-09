Как распознать блох у кошки в домашних условиях

5 признаков, что у кошки блохи, и как их обнаружить

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Блохи могут завестись у кошки не только на улице, но и дома — паразиты легко проникают в квартиру с обувью или одеждой. Чтобы понять, есть ли у вашего питомца блохи, обратите внимание на изменения в его поведении и внешнем виде.

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Кошка с паразитами становится беспокойной, начинает активно грызть и чесать определённые участки на теле. К характерным признакам также относятся частое встряхивание головой, зуд в ушах и повышенное вылизывание. Если вы заметили эти симптомы, осмотрите животное: уложите его на спину и раздвиньте шерсть в подмышках и паху. Покраснения, небольшие бугорки или облысение от постоянного расчёсывания в этих местах могут говорить о наличии блох.

Чтобы проверить ещё раз, используйте расчёску с частыми зубчиками и мыльный раствор. Проведите расчёской по шерсти, максимально приближаясь к коже, и окуните её в мыльную воду, чтобы смыть паразитов. Если специального гребня нет, разложите лист белой бумаги рядом с кошкой, пока она вычёсывается: чёрные точки на бумаге могут быть следами жизнедеятельности блох. Убедитесь окончательно, сбрызнув их водой — если это фекалии блох, они окрасится в красно-коричневый оттенок от крови, которой питаются паразиты.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



