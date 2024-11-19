Инстинкты предков в привычке собак кружиться перед сном

Многие хозяева замечают, что перед сном их собака начинает ходить по кругу на месте, где планирует лечь. Это кажется странным, ведь питомцы могут просто лечь на удобную лежанку, но на самом деле за этим ритуалом стоит древний инстинкт.
Данное поведение — проявление "генетической памяти". Дикие предки современных собак делали то же самое, чтобы подготовить себе место для сна: круговыми движениями они утоптали траву, делая её мягче, и отпугивали мелких насекомых или даже змей. Это помогало создать более безопасное и комфортное место для отдыха.
Сегодня наши четвероногие друзья живут в тепле и комфорте, но инстинкт по-прежнему остаётся. Ходьба по кругу перед сном помогает собаке успокоиться и настроиться на отдых — без этого ритуала многим из них просто трудно расслабиться и уснуть.
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