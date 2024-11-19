Подстригайте когти питомцам: главные причины и советы

Зачем кошкам и собакам нужно подстригать когти регулярно

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чтобы сохранить здоровье и комфорт своего питомца, владельцам кошек и собак важно регулярно подстригать им когти. Животные инстинктивно стараются стачивать когти — например, царапая мебель или обои, если у них нет когтеточки. В дикой природе или на улице они стачивают когти естественным образом, пользуясь деревьями и твёрдой поверхностью. Но у домашних питомцев таких возможностей нет, поэтому им необходим регулярный "маникюр" и "педикюр".

Фото: flickr.com by Peretz Partensky, CC BY-SA 2.0

Когда когти подстрижены, питомец меньше портит мебель и обои, а также наносит менее болезненные царапины. Для собак регулярное подстригание особенно важно, так как ежедневные прогулки на твёрдой поверхности недостаточны для естественного укорачивания когтей, особенно пятого пальца, который не касается земли. Длинные когти могут стать причиной травм: кошка или собака могут зацепиться за предмет, поранить лапу, а иногда даже страдать от врастания когтей, что вызывает боль и дискомфорт.

Поэтому владельцам рекомендуется подстригать когти питомцам примерно раз в месяц, чтобы избежать неприятных ситуаций и обеспечить им комфорт.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



