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4 варианта, чтобы кошка не скучала в одиночестве

Как занять кота дома: идеи для заботливых хозяев
1:24
Зоосфера

Вот несколько идей, как сделать так, чтобы ваш кот не скучал, пока вы отсутствуете:

Как занять кота дома: идеи для заботливых хозяев
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Интерактивные игрушки

Многоуровневые пирамидки с мячиками, подвесные мышки и дразнилки на пружинах — всё это привлечёт внимание кота на долгое время. Такие игрушки развивают охотничьи инстинкты и дарят питомцу физическую активность, даже если вас нет рядом.

2. "Котобалкон"

Котобалкон — это специальная клетка, которая устанавливается за окном и позволяет коту безопасно наблюдать за улицей. Это прекрасное решение для тех, у кого нет возможности выпускать питомца на улицу, но хочется разнообразить его день.

3. Поисковые игры

Перед уходом спрячьте угощения в специальных ковриках или боксах. Это увлекательная игра для кота, ведь ему предстоит отыскать любимое лакомство, что не только скрасит одиночество, но и задействует обоняние и инстинкты.

4. Когтеточка или игровой комплекс

Стационарные когтеточки или большие игровые комплексы помогают кошке выпустить энергию и поддерживать физическую форму. Это не только развлечение, но и хорошая профилактика порчи мебели.

Такие развлечения помогают предотвратить скуку и возможное деструктивное поведение кота, пока вас нет дома.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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