Правильный режим питания для домашней кошки

Сколько раз кормить кошку, чтобы избежать ожирения

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Перед тем как установить режим кормления для кота или кошки, важно учесть ряд факторов. Ветеринары рекомендуют учитывать породу, кастрацию или стерилизацию, а также общее состояние здоровья питомца.

Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

В среднем специалисты считают, что кошку следует кормить дважды в день. При этом важно не оставлять еду в миске надолго: со временем корм теряет свой аромат, а постоянный доступ к пище может привести к ожирению.

Особенно важно контролировать питание кастрированных котов, так как после операции они чаще сталкиваются с набором лишнего веса. Чтобы избежать этой проблемы, миска с кормом не должна находиться в постоянном доступе.

Ожирение у кошек увеличивает риск диабета, лечение которого требует много времени и сил. Также важно учитывать здоровье кошки при выборе корма, поэтому лучше проконсультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать рацион, подходящий по состоянию желудочно-кишечного тракта питомца.

Кроме того, особенности конкретной породы тоже могут влиять на рацион кошки, и ветеринар поможет подобрать подходящее питание для каждого животного.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



