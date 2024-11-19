Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бари Алибасов находится в предынсультном состоянии на фоне смерти Владимира Лёвкина
В глубинах Тихого океана учёные нашли загадочный вид
Обновляем интерьер до неузнаваемости всего за 1000 рублей
Как женщинам после 50-ти остаться гибкими и здоровыми?
Рыжий из Иванушек почтил память коллеги по группе Олега Яковлева в юбилей певца
Учёные подтвердили, что ежедневная часовая прогулка продлевает жизнь на несколько лет
Фониатр Рудин может подать в суд на обматерившего его в эфире Николая Баскова
SiAW. Американский самолёт F-35 получит новую ракету "воздух-земля"
Телеведущий Мацкявичюс высказался о смерти близкого друга Лёвкина: по словам врачей, шансов спасти не было

Правильный режим питания для домашней кошки

Сколько раз кормить кошку, чтобы избежать ожирения
1:12
Зоосфера

Перед тем как установить режим кормления для кота или кошки, важно учесть ряд факторов. Ветеринары рекомендуют учитывать породу, кастрацию или стерилизацию, а также общее состояние здоровья питомца.

Сколько раз кормить кошку, чтобы избежать ожирения
Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

В среднем специалисты считают, что кошку следует кормить дважды в день. При этом важно не оставлять еду в миске надолго: со временем корм теряет свой аромат, а постоянный доступ к пище может привести к ожирению.

Особенно важно контролировать питание кастрированных котов, так как после операции они чаще сталкиваются с набором лишнего веса. Чтобы избежать этой проблемы, миска с кормом не должна находиться в постоянном доступе.

Ожирение у кошек увеличивает риск диабета, лечение которого требует много времени и сил. Также важно учитывать здоровье кошки при выборе корма, поэтому лучше проконсультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать рацион, подходящий по состоянию желудочно-кишечного тракта питомца.

Кроме того, особенности конкретной породы тоже могут влиять на рацион кошки, и ветеринар поможет подобрать подходящее питание для каждого животного.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому
Военные новости
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому Аудио 
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Наука и техника
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера Аудио 
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Домашние животные
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
УР-77 Метеорит. Мощный удар Змея Горыныча по минным полям Дмитрий Плотников Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Последние материалы
SiAW. Американский самолёт F-35 получит новую ракету "воздух-земля"
Телеведущий Мацкявичюс высказался о смерти близкого друга Лёвкина: по словам врачей, шансов спасти не было
Фермеры стран Евросоюза планируют инвестировать в российский рынок меха
Легендарный ледокол "Ленин" снова принимает туристов
Певец Сергей Жуков и его жена перестали скрывать лицо младшего сына
Как избавиться от целлюлита без вреда для здоровья
Как сделать картофельные пирожки вкуснее: 4 идеи для начинки
Навоз как причина катастрофы на участке
Идеальный винегрет: хитрости, которые изменят вкус салата
Актриса София Каштанова похудела из-за перенесённого заболевания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.