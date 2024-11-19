Правильный режим питания для домашней кошки

Перед тем как установить режим кормления для кота или кошки, важно учесть ряд факторов. Ветеринары рекомендуют учитывать породу, кастрацию или стерилизацию, а также общее состояние здоровья питомца.
В среднем специалисты считают, что кошку следует кормить дважды в день. При этом важно не оставлять еду в миске надолго: со временем корм теряет свой аромат, а постоянный доступ к пище может привести к ожирению.
Особенно важно контролировать питание кастрированных котов, так как после операции они чаще сталкиваются с набором лишнего веса. Чтобы избежать этой проблемы, миска с кормом не должна находиться в постоянном доступе.
Ожирение у кошек увеличивает риск диабета, лечение которого требует много времени и сил. Также важно учитывать здоровье кошки при выборе корма, поэтому лучше проконсультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать рацион, подходящий по состоянию желудочно-кишечного тракта питомца.
Кроме того, особенности конкретной породы тоже могут влиять на рацион кошки, и ветеринар поможет подобрать подходящее питание для каждого животного.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
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