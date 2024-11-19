Лишний вес и здоровье зубов: факторы, влияющие на жизнь собаки

Как продлить жизнь собаке: важные советы от кинолога

Продолжительность жизни собаки зависит от множества факторов: породы, условий содержания и наследственности. Однако особую роль здесь играет питание питомца, считает глава Российской кинологической федерации, Владимир Голубев.

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По его словам, одно из важных условий для долголетия собаки — это поддержание здорового веса. Лишние килограммы не только повышают риск заболеваний суставов, но и могут привести к проблемам с желудком, кишечником и дыханием. Помимо этого, избыточный вес создаёт нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что сказывается на состоянии других органов.

Здоровье зубов и дёсен также имеет важное значение, так как болезни в этой области могут повлиять на общее состояние организма. Голубев советует следить, чтобы рацион питомца был сбалансированным и включал все необходимые витамины и минералы.

Ещё один фактор — образ жизни собаки. Живущие на привязи животные без достаточного свободного выгула, по словам Голубева, чаще имеют более короткую продолжительность жизни.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



