Какие породы не стоит заводить рядом с маленькими детьми

Эти три породы собак не подходят семьям с маленькими детьми

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Американский кинолог Гаррет Винг составил список пород, которых не стоит заводить семьям с маленькими детьми.

Фото: Wikipedia by https://pixabay.com/pt/users/947051-947051/, PDM

Первое место, по его мнению, занимают кане-корсо. Эти собаки, достигающие 70 см в высоту и весом около 50 кг, могут быть потенциально опасными для малышей. Несмотря на привязанность к хозяину, их крупный размер и сила требуют строгого контроля.

На втором месте в списке — немецкие доги. Эти гиганты могут весить более 90 кг. Хотя доги часто становятся любимцами всей семьи, их габариты требуют больших усилий и пространства, что далеко не всегда совместимо с жизнью в домах с маленькими детьми.

Третью строчку заняли тибетские мастифы. Взрослые мастифы достигают 65 см в холке и могут весить около 70 кг. Их сила и инстинкты защитника делают их отличными сторожами, но такая порода не всегда подходит для жизни рядом с малышами.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



