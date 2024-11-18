Как ухаживать за кошкой без вреда для её здоровья

О чём нельзя забывать владельцам кошек

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — удивительные создания, но порой наша забота о них может вызывать у питомцев стресс и даже приводить к проблемам со здоровьем. Специалисты выделили несколько рекомендаций, чего стоит избегать, если в доме живёт кошка.

Не кормите кошку со стола

Кошкам требуется сбалансированное питание, а "человеческая" еда может спровоцировать у них расстройство пищеварения и другие серьёзные проблемы со здоровьем. Лучший вариант — специализированные корма высокого качества, либо натуральное питание, но такой рацион требует консультации со специалистом.

Не удаляйте кошке когти

Удаление когтей — болезненная операция, которая калечит животное и может вызывать хроническую боль, изменение походки и поведенческие расстройства. Вместо этого лучше приучить кошку к подстриганию кончиков когтей. Начинать такую процедуру лучше с раннего возраста.

Осторожно с водой!

Слуховая система кошек крайне чувствительна, и попадание воды в уши может вызвать у них серьёзные проблемы. Некоторые специалисты считают, что купать кошек вообще не стоит, так как вода вызывает у них стресс. Вместо купания лучше использовать специальные щётки и сухие шампуни для ухода за шерстью.

Объясните детям правила общения с кошкой

В доме с детьми важно научить их бережному обращению с питомцем. Нежелательные действия могут повредить как кошке, так и самому ребёнку.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



