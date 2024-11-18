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Почему кошка будит вас по утрам: основные причины и их решения

Способы помочь кошке и вам высыпаться без лишних хлопот
2:15
Зоосфера

Практически каждый владелец кошки хотя бы раз просыпался от мяуканья питомца ранним утром. Почему кошки так поступают и что можно с этим сделать? Специалисты объясняют основные причины и предлагают несколько решений, чтобы помочь владельцам спокойно высыпаться.

Способы помочь кошке и вам высыпаться без лишних хлопот
Фото: freepik.com by freestockcenter, PDM

Охотничий инстинкт

По природе кошки — сумеречные хищники, активные на закате и перед рассветом. Даже домашние кошки часто сохраняют этот режим и могут будить хозяев рано утром.

Совет: перед сном поиграйте с кошкой в активные игры, чтобы выплеснуть её энергию и снизить её активность в ранние часы.

Половое поведение

Некоторые кошки, не прошедшие процедуру кастрации или стерилизации, проявляют активность ночью или рано утром, сопровождая её громкими звуками.

Совет: кастрация или стерилизация могут существенно уменьшить активность питомца и сократить частоту ночных "концертов".

Голод

Если кошка не поужинала поздно вечером, её биологические часы могут сработать как будильник, и она разбудит вас от голода.

Совет: попробуйте кормить питомца поздним ужином перед тем, как сами ложитесь спать, или используйте автоматическую кормушку, которая подаст еду утром, избавив вас от необходимости вставать.

Тревога

Незнакомые звуки, резкие запахи или неожиданные тени могут вызывать у кошек тревогу. В таких случаях кошки часто ищут покоя рядом с хозяином, особенно ночью.

Совет: обеспечьте кошке уютное место для сна в комнате, где она сможет чувствовать себя в безопасности. Например, поставьте там закрытую лежанку или домик.

Желание играть

Бодрые и выспавшиеся, кошки могут проснуться, полные энергии, когда хозяева ещё спят. Они могут не понимать, почему человек ещё отдыхает.

Совет: убедитесь, что у кошки достаточно игрушек для самостоятельных игр, особенно ночью. Интерактивные игрушки или головоломки, которые займут её внимание, подойдут для этого идеально. Также старайтесь играть с кошкой активнее в течение дня.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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