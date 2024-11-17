Чем занять щенка, чтобы он не грыз мебель

Как защитить мебель от щенка без наказаний и стресса

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кинолог Владимир Голубев дал несколько практических рекомендаций о том, как защитить мебель от зубов щенка. Как пояснил эксперт, ругать или наказывать питомца за порчу вещей не имеет смысла, особенно когда у него идёт смена зубов и сильно чешутся десны, из-за чего он и стремится всё грызть.

Фото: unsplash.com/ by freestocks.org, PDM

Первый шаг для защиты мебели — ограничить щенка в пространстве. Например, при уходе из дома можно оставлять его в специально подготовленном месте, таком как вольер. Полезно также обеспечить щенка подходящими игрушками, которые можно менять, если он утратит к ним интерес, а также предложить долгоиграющие лакомства.

Голубев советует не забывать о физической нагрузке. Прогулки и активные игры отлично отвлекают щенка от мебели и помогают ему расходовать энергию — вернувшись домой, он, скорее всего, заснёт, а не пойдёт грызть диван.

Постепенное приучение к правилам — ещё один важный элемент воспитания. Щенку нужно показывать, что можно, а что нельзя грызть. Если владелец будет поощрять питомца за верное поведение, со временем он поймёт, что мебель не для зубов. Такой подход помогает щенку быстрее понять ожидания хозяина и приносит ему уверенность и спокойствие, заключил эксперт.

Уточнения

Собаково́дство - вид человеческой деятельности, главной целью которого является разведение и выведение пород собак.



