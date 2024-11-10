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Как дать таблетку кошке, если она сопротивляется? Главное, действовать в нужный момент

1:23
Зоосфера

Как дать таблетку кошке, если животное сопротивляется

Чтобы дать кошке таблетку, важно захватить ее рот большим и указательным пальцами. Затем возьмите животное за скулы и слегка откройте ему пасть. Откиньте голову питомца назад. Если челюсть не открыта, попробуйте осторожно надавить, чтобы открыть нижнюю челюсть кошки.

Как дать таблетку кошке, если она сопротивляется? Главное, действовать в нужный момент
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, PDM

После этого поднесите таблетку ко рту и поместите ее как можно глубже на язык и закройте челюсть питомца. Затем важно слегка погладить горло животного и подуть в нос, чтобы кошка успешно проглотила таблетку.

Чтобы вам было удобнее держать кошку, заверните питомца в полотенце. Таким образом, животное не сможет вырваться и поцарапать вас.

Как дать таблетку кошке с помощью специального прибора

Облегчить прием таблеток можно с помощью специального приспособления — пластиковой трубки, похожей на шприц. Для этого поместите лекарство внутрь устройства и нажмите на поршень большим пальцем.

Запрокиньте голову животного назад, подождите, пока кошка самостоятельно откроет пасть. Поместите устройство на основание языка. Затем нажмите на поршень, чтобы таблетка попала как можно дальше на язык вашего питомца. Затем следует также слегка помассировать горло животного.

Уточнения

Таблетка (лат. Tabulettae) — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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