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Можно ли незнакомым людям гладить вашу собаку? Важные нюансы

1:21
Зоосфера

Можно ли незнакомым людям гладить собаку

Лучше не позволять незнакомцу гладить вашу собаку, особенно, если у вашего питомца есть проблемы с социальной тревожностью или агрессией.

Можно ли незнакомым людям гладить вашу собаку? Важные нюансы
Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern, CC BY-SA 4.0

Нежелательное внимание и тактильность могут вызвать сильный стресс у животного. Собака может испытывать страх, учащенное сердцебиение и дрожь в теле. Если вы заметили эти признаки стресса и беспокойства у своего питомца, не позволяйте незнакомцам приближаться к нему или трогать его.

Кроме того, это может быть небезопасно для незнакомого человека, так как собака может укусить. Многие люди не знают, как правильно гладить собак. Собаки не любят, когда к их голове прикасаются. Они воспринимают это как угрозы. Кроме того, животные испытывают физический дискомфорт.

Как понять, что собака хочет, чтобы ее гладили

Если собака просит погладить незнакомого человека, вы можете попробовать. Вы должны понимать невербальные сигналы вашего питомца. Скажите незнакомому человеку, где лучше всего погладить животное. Собакам обычно нравится, когда их гладят по груди или спине. Не прикасайтесь к голове, ушам, лапам или хвосту. Не все животные позволяют гладить свой живот.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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