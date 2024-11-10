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Котёнок нападает на ваши ноги? Вот главные причины такого поведения

1:20
Зоосфера

Игривость

Котята полны энергии и любопытства. Они видят в ваших движущихся ногах что-то, за чем можно гоняться и набрасываться, точно так же, как они видят своих однопометников или игрушки.

Котёнок нападает на ваши ноги? Вот главные причины такого поведения
Фото: Wikipedia by Zorric, CC BY-SA 3.0

Охотничьи инстинкты

Котята рождаются с природными охотничьими инстинктами. Когда они видят, как двигаются ваши ноги, это вызывает у них инстинкт подкрадываться и атаковать, как если бы они охотились на добычу в дикой природе.

Исследование

Котята используют свой рот и лапы, чтобы исследовать окружающий мир.

Когда они атакуют ваши ноги, они пытаются исследовать и взаимодействовать с вами, хотя и в игривой и иногда грубой манере.

Прорезывание зубов

Котята проходят через фазу прорезывания зубов, как и человеческие младенцы.

Жевание и кусание предметов, в том числе ног, помогает облегчить дискомфорт, который они могут испытывать при прорезывании зубов.

Привлечение внимания

Котята могут нападать на ваши ноги, чтобы привлечь ваше внимание. Им нравится взаимодействие и игривость, которые исходят от вашей реакции на их поведение. Убедитесь, что у котенка есть много игрушек, когтеточек и других подходящих выходов для его энергии и природных инстинктов.

Уточнения

Котёнок — детёныш кошки (лат. Felis catus) или других представителей семейства кошачьих.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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