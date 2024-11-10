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Почему кошки мурлычат и как этим лечат хозяина?

2:12
Зоосфера

Мурчание — это уникальный способ, с помощью которого кошки выражают свои чувства и эмоции как с вами, так и с сородичами. Оно представляет собой акустическую вибрацию, возникающую в результате движения мышц гортани во время дыхания.

Почему кошки мурлычат и как этим лечат хозяина?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Когда кошка вдыхает и выдыхает, дыхательные пути ритмично сужаются и расширяются, создавая колебания воздуха, которые затрагивают голосовые связки. Так появляется вибрирующий звук, который мы называем мурчанием.

Механизм мурлыканья кошек до конца не изучен, но известно, что импульс для его возникновения исходит от мозга, который реагирует на различные раздражители. Амплитуда мурлыканья может варьироваться: кошка может мурчать громко или, наоборот, еле слышно.

Почему кошки мурлыкают?

— От удовольствия. Когда хозяин ласкает их за ушком и нежно гладит.

— В предвкушении чего-то хорошего. Например, перед вкусным перекусом или приходом хозяина.

— Маленькие котята мурлычат, чтобы их мама-кошка могла найти и покормить.

— У некоторых котов детский инстинкт сохраняется и во взрослом возрасте, поэтому они тоже могут мурчать, когда хотят кушать.

— Во время общения и игры с другими кошачьими.

Ветеринарные врачи также называют боль или стресс одной из причин мурлыканья. Дело в том, что вибрации частотой от 25 до 100 Гц оказывают успокоительный и заживляющий эффект на организм. Поэтому мурчание — это самый простой способ для кошки успокоиться после стрессовой ситуации.

Интересно, что в медицине те же частоты используются при заживлении переломов, отеков и ран. Поэтому считается, что кошки своим мурчанием могут лечить хозяина — хотя бы психологически.

Однако, если ваша кошка всегда мурчала, а в какой-то момент перестала, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем. В таком случае рекомендуется обратиться к ветеринарному врачу для обследования.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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