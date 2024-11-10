Здравствуй, первый гололёд! Как уберечь питомца от травмы?

С первым гололёдом начинается пора, когда мы достаём нескользящую обувь и задумываемся о безопасности наших питомцев. Ведь на скользких дорожках собаки тоже могут получить травмы.
Вот несколько советов, которые помогут сделать прогулку вашего любимца приятной и безопасной:
1. Подстригите когти. Когда у собаки длинные когти, ей неудобно ходить по льду, и она может поскользнуться.
2. Замените ошейник на шлейку. Это поможет защитить шею питомца в случае случайного падения.
3. Приучите собаку к обуви. Специальные ботиночки защитят лапы от реагентов, а прорезиненная подошва не даст поскользнуться.
4. Избегайте активных игр на льду. Лучше всего проводить время с собакой в спокойных местах, где она не сможет поскользнуться.
5. Обратите внимание на вес. У собак с лишним весом риск получить вывихи и переломы при падении на льду выше.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.