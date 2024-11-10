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Здравствуй, первый гололёд! Как уберечь питомца от травмы?

1:05
Зоосфера

С первым гололёдом начинается пора, когда мы достаём нескользящую обувь и задумываемся о безопасности наших питомцев. Ведь на скользких дорожках собаки тоже могут получить травмы.

Здравствуй, первый гололёд! Как уберечь питомца от травмы?
Фото: Канал t.me/moyavetklinika by Скриншот канала t.me/moyavetklinika, PDM

Вот несколько советов, которые помогут сделать прогулку вашего любимца приятной и безопасной:

1. Подстригите когти. Когда у собаки длинные когти, ей неудобно ходить по льду, и она может поскользнуться.

2. Замените ошейник на шлейку. Это поможет защитить шею питомца в случае случайного падения.

3. Приучите собаку к обуви. Специальные ботиночки защитят лапы от реагентов, а прорезиненная подошва не даст поскользнуться.

4. Избегайте активных игр на льду. Лучше всего проводить время с собакой в спокойных местах, где она не сможет поскользнуться.

5. Обратите внимание на вес. У собак с лишним весом риск получить вывихи и переломы при падении на льду выше.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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