Почему лапы собак иногда пахнут кукурузой?

У некоторых собак можно почувствовать необычный запах попкорна от лап, особенно после долгой активности, водных процедур или сильного волнения. Это явление даже получило название Frito Feet, в честь кукурузных чипсов.
Так почему же так происходит? Стоит ли беспокоиться?
Причина кроется в деятельности двух видов бактерий: Pseudomonas и Proteus. Когда они скапливаются на подушечках лап, то могут издавать запах, похожий на кукурузный.
Лапы собак контактируют с самыми разными поверхностями, а также через подушечки происходит потоотделение, поэтому скопление микроорганизмов в этой зоне абсолютно естественно.
Что с этим делать:
— Если запах чипсов не слишком сильный и не сопровождается активным вылизыванием и покусыванием лап, то можно не беспокоиться. В противном случае лучше обратиться к ветеринару.
Чего не стоит делать:
— Не пытайтесь смыть запах агрессивным мылом и спиртосодержащими средствами. Это может нарушить микрофлору и защитный барьер кожи.
— Мойте лапки проточной водой после каждой прогулки, а для защиты подушечек от повреждений и пересыханий используйте специальный воск для лап.
Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.
Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.