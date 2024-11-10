Почему лапы собак иногда пахнут кукурузой?

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

У некоторых собак можно почувствовать необычный запах попкорна от лап, особенно после долгой активности, водных процедур или сильного волнения. Это явление даже получило название Frito Feet, в честь кукурузных чипсов.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernt Fransson, CC BY-SA 4.0

Так почему же так происходит? Стоит ли беспокоиться?

Причина кроется в деятельности двух видов бактерий: Pseudomonas и Proteus. Когда они скапливаются на подушечках лап, то могут издавать запах, похожий на кукурузный.

Лапы собак контактируют с самыми разными поверхностями, а также через подушечки происходит потоотделение, поэтому скопление микроорганизмов в этой зоне абсолютно естественно.

Что с этим делать:

— Если запах чипсов не слишком сильный и не сопровождается активным вылизыванием и покусыванием лап, то можно не беспокоиться. В противном случае лучше обратиться к ветеринару.

Чего не стоит делать:

— Не пытайтесь смыть запах агрессивным мылом и спиртосодержащими средствами. Это может нарушить микрофлору и защитный барьер кожи.

— Мойте лапки проточной водой после каждой прогулки, а для защиты подушечек от повреждений и пересыханий используйте специальный воск для лап.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.

