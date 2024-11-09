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Почему собаки так не любят селфи?

1:42
Зоосфера

Собаки не только не любят, но и могут испытывать стресс, когда вы пытаетесь их сфотографировать или сделать селфи вместе с ними. Большинство собак не стремятся быть музами для фотографов. Они стараются отвернуться от камеры, отойти в сторону, бросают на телефон недовольные взгляды и в целом чувствуют себя некомфортно.

Почему собаки так не любят селфи?
Фото: flickr.com by cogdogblog, CC BY 2.0

Почему так происходит?

У собак не так много опыта общения с камерами, как у нас. Их эволюция не включает в себя полароиды и кодаки из XX века, а также бум цифровых технологий нулевых. Однако в 2010-х годах, когда произошёл взрыв социальных сетей, для них всё изменилось. Внезапно на них начали смотреть в объектив по несколько раз в день.

Для собаки это похоже на большой немигающий глаз, который пристально смотрит на неё. Она не знает, что такое телефон и как он работает, но в природе немигающий взгляд воспринимается как угроза.

Кроме того, питомцев могут пугать вспышка или странный звук камеры. У собак гораздо более острый слух, и они улавливают высокочастотный шум при масштабировании, который вы не слышите.

Наконец, им может быть просто неуютно из-за близкого расположения предмета, непонятного действия и вашего странного поведения.

Так что, никаких фотографий?

Конечно, можно делать столько, сколько вам хочется, если вы сможете связать процесс съёмки с чем-то приятным. Например, с вкусными угощениями.

Но регулярно ставить питомца в дискомфортную ситуацию, какой бы фотогеничной она ни была, точно не стоит.

Уточнения

Се́лфи — разновидность автопортрета, созданного с помощью фотоаппарата, иногда при помощи зеркала, монопода или автоспуска. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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