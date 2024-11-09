Ветврачи назвали три причины насморка у кошек и собак

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринарные врачи рассказали о причинах возникновения насморка у кошек и собак. К наиболее распространённым факторам, способствующим развитию ринита (насморка), относятся:

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, CC BY 2.0

— Инфекции — бактериальные и вирусные.

— Переохлаждение, особенно в период резких температурных перепадов.

— Аллергические реакции.

Кроме того, ринит может быть вызван новообразованиями в носовой полости, инородными телами и запущенными заболеваниями зубов.

Ветеринары предупреждают, что без своевременного лечения ваш питомец может начать отказываться от корма, у него может подняться температура, возникнуть воспаление и гнойные выделения из глаз, а также развиться другие осложнения.

Например, заложенность носа часто сопровождается дыханием с хрипами, сопением и храпом во сне.

Если вы заметили у своего животного первые симптомы ринита — чихание, затруднённое дыхание и выделения из носа — эксперты советуют не медлить и обратиться за ветеринарной помощью.

Уточнения

Рини́т — синдром воспаления слизистой оболочки носа.

