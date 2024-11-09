Ветврачи назвали три причины насморка у кошек и собак

Ветеринарные врачи рассказали о причинах возникновения насморка у кошек и собак. К наиболее распространённым факторам, способствующим развитию ринита (насморка), относятся:
— Инфекции — бактериальные и вирусные.
— Переохлаждение, особенно в период резких температурных перепадов.
— Аллергические реакции.
Кроме того, ринит может быть вызван новообразованиями в носовой полости, инородными телами и запущенными заболеваниями зубов.
Ветеринары предупреждают, что без своевременного лечения ваш питомец может начать отказываться от корма, у него может подняться температура, возникнуть воспаление и гнойные выделения из глаз, а также развиться другие осложнения.
Например, заложенность носа часто сопровождается дыханием с хрипами, сопением и храпом во сне.
Если вы заметили у своего животного первые симптомы ринита — чихание, затруднённое дыхание и выделения из носа — эксперты советуют не медлить и обратиться за ветеринарной помощью.
Рини́т — синдром воспаления слизистой оболочки носа.
Серия уникальных археологических находок в Гённерсдорфе, Германия, открывает новое представление о древних методах рыболовства.