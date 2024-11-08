Стало известно, о чём люди разговаривают с кошками и собаками

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Согласно исследованию, проведенному центром ДНК-тестирования питомцев Wisdom Panel, наиболее популярная тема для общения владельцев кошек и собак — погода.

Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin, CC BY-SA 4.0

Опрос, в котором приняли участие 2 тысячи владельцев кошек и собак, показал, что почти половина респондентов (43%) убеждены, что их питомцы прекрасно понимают человеческую речь. А 27% считают, что собаки и кошки могут даже отвечать на обращённые к ним слова. 72% опрошенных владельцев животных разговаривают со своими питомцами, пишет The Sun, ссылаясь на результаты исследования.

Погода — самая любимая тема для общения. Об этом с кошками и собаками говорят 40% респондентов.

На втором месте по популярности — еда. О ней с домашними любимцами беседуют 33% владельцев.

На третьем месте — обсуждение рабочего дня с питомцами. Проблемами на работе с ними делятся 26% хозяев.

Чаще всего хозяева общаются со своими домашними животными во время кормления (39%), прогулки (26%) и по возвращении с неё (31%).

Почти половина участников исследования (46%) уверены, что общение укрепляет связь с питомцем.

"Животные считывают язык нашего тела, проявляют сочувствие, когда мы расстроены, и часто предпочитают общество человека своему собственному виду — все это свидетельствует о том, насколько мы взаимосвязаны", — отмечает главный исследователь Центра генетики собак при Ветеринарной школе Кембриджского университета Кэтрин Меллерш .

Уточнения

Речь — исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил.



