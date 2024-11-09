Знаки счастья и стресса у кошек: что важно знать хозяевам

Понять состояние кошки можно только через язык её тела. К счастью, кошек читать довольно легко: своим поведением они показывают, довольны ли жизнью, грустят или испытывают страх. Эксперты выделили основные сигналы, по которым можно определить настроение питомца.
Счастливая кошка обычно передвигается медленно и расслабленно. Когда она отдыхает, то ложится на бок или на спину, вытягивая лапы — это один из самых явных признаков, что кошка чувствует себя спокойно. Глаза у неё часто прищурены, и она может медленно моргать, что тоже говорит о полном расслаблении и довольстве.
О плохом настроении, страхе или боли свидетельствуют противоположные сигналы. Стрессированная кошка держится отстранённо и, если её взять на руки, может активно махать хвостом. Прижатые уши и вздыбленная шерсть указывают на страх, а если кошка передвигается, пригибаясь к полу, это значит, что она напугана и хочет скрыться.
Стрессированная кошка может шипеть, громко мяукать и избегать хозяина. В такие моменты важно оставить её в покое и помочь найти безопасное место, где она сможет успокоиться.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.