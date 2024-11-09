Знаки счастья и стресса у кошек: что важно знать хозяевам

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Понять состояние кошки можно только через язык её тела. К счастью, кошек читать довольно легко: своим поведением они показывают, довольны ли жизнью, грустят или испытывают страх. Эксперты выделили основные сигналы, по которым можно определить настроение питомца.

Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

Признаки счастливой кошки

Счастливая кошка обычно передвигается медленно и расслабленно. Когда она отдыхает, то ложится на бок или на спину, вытягивая лапы — это один из самых явных признаков, что кошка чувствует себя спокойно. Глаза у неё часто прищурены, и она может медленно моргать, что тоже говорит о полном расслаблении и довольстве.

Признаки кошки в стрессе

О плохом настроении, страхе или боли свидетельствуют противоположные сигналы. Стрессированная кошка держится отстранённо и, если её взять на руки, может активно махать хвостом. Прижатые уши и вздыбленная шерсть указывают на страх, а если кошка передвигается, пригибаясь к полу, это значит, что она напугана и хочет скрыться.

Стрессированная кошка может шипеть, громко мяукать и избегать хозяина. В такие моменты важно оставить её в покое и помочь найти безопасное место, где она сможет успокоиться.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

