Почему нитки и пакеты опасны для кошек: предостережение для хозяев

Если вы не покупаете кошке игрушки и не играете с ней, будьте готовы к тому, что она найдёт способ удовлетворить свои потребности самостоятельно. В таких случаях питомцы часто роняют цветочные горшки, портят шторы, обои, мягкую мебель, мешают спать по ночам или нападают на руки и ноги хозяев, выпуская когти.
Однако это не самое опасное. Хуже всего, если кот начнёт искать игрушки сам, выбирая для игры потенциально опасные предметы.
Нитки и ленточки
Вопреки красивым картинкам, клубки ниток представляют большую опасность. При заглатывании нитка может стянуть кишечник в "гармошку", что потребует сложной операции для её извлечения.
Иглы
Где нитки, там и иглы, и кошки не всегда избегают их. Проглотив острый предмет, питомец может серьёзно пострадать, поэтому потребуется срочное обращение к ветеринару.
Резинки для волос
Резинки, независимо от материала, способны закупорить кишечник, что также требует оперативного вмешательства.
Пакеты
Игра с пакетом может привести к непроходимости кишечника, которую можно устранить только хирургическим путём.
Обеспечив питомцу безопасные игрушки, вы обезопасите его от таких опасных "развлечений".
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.