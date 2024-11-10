Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
Лучшие морозостойкие сорта абрикоса для средней полосы России
Основные правила использования системы теплый пол для максимальной экономии
Как выбрать йога-мат, который поможет вам достичь максимума от практики
Россия значительно увеличила поставки шоколада в США
Почему Haval M6 начнут собирать в России и что это значит для рынка
5 самых известных паломнических направлений в мире
Фарш на новый лад: лучшие сочетания мясных ингредиентов
Молочные продукты и здоровье сердца: как различаются риски у мужчин и женщин

Почему нитки и пакеты опасны для кошек: предостережение для хозяев

1:26
Зоосфера

Если вы не покупаете кошке игрушки и не играете с ней, будьте готовы к тому, что она найдёт способ удовлетворить свои потребности самостоятельно. В таких случаях питомцы часто роняют цветочные горшки, портят шторы, обои, мягкую мебель, мешают спать по ночам или нападают на руки и ноги хозяев, выпуская когти.

Почему нитки и пакеты опасны для кошек: предостережение для хозяев
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако это не самое опасное. Хуже всего, если кот начнёт искать игрушки сам, выбирая для игры потенциально опасные предметы.

Опасные предметы, которые кошки выбирают в качестве игрушек

Нитки и ленточки

Вопреки красивым картинкам, клубки ниток представляют большую опасность. При заглатывании нитка может стянуть кишечник в "гармошку", что потребует сложной операции для её извлечения.

Иглы

Где нитки, там и иглы, и кошки не всегда избегают их. Проглотив острый предмет, питомец может серьёзно пострадать, поэтому потребуется срочное обращение к ветеринару.

Резинки для волос

Резинки, независимо от материала, способны закупорить кишечник, что также требует оперативного вмешательства.

Пакеты

Игра с пакетом может привести к непроходимости кишечника, которую можно устранить только хирургическим путём.
Обеспечив питомцу безопасные игрушки, вы обезопасите его от таких опасных "развлечений".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Обсудить
Сейчас читают
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Домашние животные
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Как вырастить жимолость с богатым урожаем: секреты садоводов
Садоводство, цветоводство
Как вырастить жимолость с богатым урожаем: секреты садоводов Аудио 
Какие зимние яблоки самые сладкие: топ-5 сортов для вашего сада
Садоводство, цветоводство
Какие зимние яблоки самые сладкие: топ-5 сортов для вашего сада Аудио 
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Кто очарован новым президентом США. Верить мирным лозунгам Трампа — нелепо и опасно Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Последние материалы
Как выбрать йога-мат, который поможет вам достичь максимума от практики
Россия значительно увеличила поставки шоколада в США
Почему Haval M6 начнут собирать в России и что это значит для рынка
5 самых известных паломнических направлений в мире
Фарш на новый лад: лучшие сочетания мясных ингредиентов
Кто очарован новым президентом США. Верить мирным лозунгам Трампа — нелепо и опасно
Молочные продукты и здоровье сердца: как различаются риски у мужчин и женщин
Чем закусить шампанское и вино на Новый год: советы врача
Успокаиваем и увлажняем кожу лицу при помощи этой маски из двух простых ингредиентов
Как мороженое помогает успокоить воспалённое горло
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.