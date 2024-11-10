Почему нитки и пакеты опасны для кошек: предостережение для хозяев

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы не покупаете кошке игрушки и не играете с ней, будьте готовы к тому, что она найдёт способ удовлетворить свои потребности самостоятельно. В таких случаях питомцы часто роняют цветочные горшки, портят шторы, обои, мягкую мебель, мешают спать по ночам или нападают на руки и ноги хозяев, выпуская когти.

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Однако это не самое опасное. Хуже всего, если кот начнёт искать игрушки сам, выбирая для игры потенциально опасные предметы.

Опасные предметы, которые кошки выбирают в качестве игрушек

Нитки и ленточки

Вопреки красивым картинкам, клубки ниток представляют большую опасность. При заглатывании нитка может стянуть кишечник в "гармошку", что потребует сложной операции для её извлечения.

Иглы

Где нитки, там и иглы, и кошки не всегда избегают их. Проглотив острый предмет, питомец может серьёзно пострадать, поэтому потребуется срочное обращение к ветеринару.

Резинки для волос

Резинки, независимо от материала, способны закупорить кишечник, что также требует оперативного вмешательства.

Пакеты

Игра с пакетом может привести к непроходимости кишечника, которую можно устранить только хирургическим путём.

Обеспечив питомцу безопасные игрушки, вы обезопасите его от таких опасных "развлечений".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

