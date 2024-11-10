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Как успокоить кошку ночью: 4 простых совета для спокойного сна

1:27
Зоосфера

Многие владельцы кошек сталкиваются с ночными "весельями" своих питомцев, которые можно назвать настоящим испытанием для терпения.

Как успокоить кошку ночью: 4 простых совета для спокойного сна
Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Часто считают, что кошки носятся по квартире из-за накопленной за день энергии, но на самом деле это естественное поведение, унаследованное от диких предков, привыкших охотиться ночью. Однако просто накормить кошку перед сном — недостаточно для её успокоения.

Как усмирить питомца ночью

Игрушки и развлечения в течение дня
Купите кошке разнообразные игрушки, когтеточку и предоставьте доступ к окну — кошки очень любопытны. Также хорошо помогает аквариум с рыбками, за которыми питомец может наблюдать.

Чистота лотка

Не оставляйте кошачий лоток грязным на ночь. Чистый лоток поможет избежать беспокойства у питомца.

Обеспечьте кошку едой и водой перед сном

Обильный ужин и свежая вода могут помочь кошке почувствовать себя спокойнее ночью.

Игры перед сном

Перед тем как ложиться, уделите время играм с кошкой, чтобы она потратила энергию. Иначе её активность проявится ночью.

Если все потребности питомца удовлетворены, но он по-прежнему активен по ночам, стоит проявить терпение. Часто кошки просто привлекают внимание хозяев своим поведением или протестуют, если им запрещено входить в спальню.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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