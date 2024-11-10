Как успокоить кошку ночью: 4 простых совета для спокойного сна

Многие владельцы кошек сталкиваются с ночными "весельями" своих питомцев, которые можно назвать настоящим испытанием для терпения.
Часто считают, что кошки носятся по квартире из-за накопленной за день энергии, но на самом деле это естественное поведение, унаследованное от диких предков, привыкших охотиться ночью. Однако просто накормить кошку перед сном — недостаточно для её успокоения.
Игрушки и развлечения в течение дня
Купите кошке разнообразные игрушки, когтеточку и предоставьте доступ к окну — кошки очень любопытны. Также хорошо помогает аквариум с рыбками, за которыми питомец может наблюдать.
Чистота лотка
Не оставляйте кошачий лоток грязным на ночь. Чистый лоток поможет избежать беспокойства у питомца.
Обеспечьте кошку едой и водой перед сном
Обильный ужин и свежая вода могут помочь кошке почувствовать себя спокойнее ночью.
Игры перед сном
Перед тем как ложиться, уделите время играм с кошкой, чтобы она потратила энергию. Иначе её активность проявится ночью.
Если все потребности питомца удовлетворены, но он по-прежнему активен по ночам, стоит проявить терпение. Часто кошки просто привлекают внимание хозяев своим поведением или протестуют, если им запрещено входить в спальню.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.