Кошка замирает и смотрит в одну точку, вот что это значит

Практически каждый владелец кошки замечал странный момент, когда питомец внезапно замирает и долго смотрит в одну точку. Это часто вызывает у хозяев вопрос: "Что же так привлекло внимание пушистика на стене или мебели, где, казалось бы, нет ничего особенного?"
Некоторые приписывают такому поведению мистические объяснения, но причина совершенно иная.
Кошки больше полагаются на слух и обоняние, чем на зрение. Поэтому, когда ваш питомец вдруг замирает и "смотрит в пустоту", он, скорее всего, сосредотачивается на звуках и запахах, а зрение уходит на второй план. В такие моменты кот не пытается что-то увидеть, а пытается уловить запах или услышать то, что недоступно человеческим органам чувств.
Главное — не трогайте и не отвлекайте кошку. Пусть она продолжит своё наблюдение, так как, вероятно, слышит или чувствует то, что вы не можете заметить. Например, животное могло уловить запах или шум, который подаёт сигнал о присутствии мыши или другого источника интереса.
Перед тем как оставить кота в покое, убедитесь, что ему ничего не угрожает и он находится в безопасности.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.