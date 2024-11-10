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Кошка замирает и смотрит в одну точку, вот что это значит

1:20
Зоосфера

Практически каждый владелец кошки замечал странный момент, когда питомец внезапно замирает и долго смотрит в одну точку. Это часто вызывает у хозяев вопрос: "Что же так привлекло внимание пушистика на стене или мебели, где, казалось бы, нет ничего особенного?"

Кошка замирает и смотрит в одну точку, вот что это значит
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eyes_2007-1.jpg by Alvesgaspar

Некоторые приписывают такому поведению мистические объяснения, но причина совершенно иная.

Почему кошка долго смотрит в одну точку

Кошки больше полагаются на слух и обоняние, чем на зрение. Поэтому, когда ваш питомец вдруг замирает и "смотрит в пустоту", он, скорее всего, сосредотачивается на звуках и запахах, а зрение уходит на второй план. В такие моменты кот не пытается что-то увидеть, а пытается уловить запах или услышать то, что недоступно человеческим органам чувств.

Что делать хозяину

Главное — не трогайте и не отвлекайте кошку. Пусть она продолжит своё наблюдение, так как, вероятно, слышит или чувствует то, что вы не можете заметить. Например, животное могло уловить запах или шум, который подаёт сигнал о присутствии мыши или другого источника интереса.

Перед тем как оставить кота в покое, убедитесь, что ему ничего не угрожает и он находится в безопасности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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