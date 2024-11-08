В Западную Австралию приплыл императорский пингвин из Антарктиды

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На пляже города Денмарк в Западной Австралии отдыхающие стали свидетелями необычного зрелища: на песке оказался императорский пингвин, который является самым крупным из известных видов. Хотя пингвины встречаются в Австралии, императорские пингвины обитают исключительно в Антарктиде.

Фото: Flickr by Christopher Michel, CC BY 2.0

Серфер Аарон Фаулер, первым заметивший пингвина, отметил, что изначально принял его за "странную гигантскую утку", но, подплыв ближе, не поверил своим глазам. Пингвин не проявлял страхов и, доплыв до берега, решил проехать по песку на животе, вероятно, приняв его за снег, после чего встал и пошел дальше.

Очевидно, что птица была истощена от длительного плавания, и её передали местному обществу защиты животных. Представитель организации сообщил, что для восстановления пингвину потребуется несколько недель.

Научный сотрудник Университета Западной Австралии Белинда Кэннелл отметила, что это первый зарегистрированный случай, когда пингвин заплыл так далеко на север от полярного материка. Она предположила, что ему помогло подводное течение, добавив, что "пингвины часто ориентируются на подводные течения в поисках пищи — возможно, он перепутал поток воды или попал не туда".

Императорские пингвины имеют непростой жизненный цикл, откладывая лишь одно яйцо за сезон и оставляя самцов высиживать его, сами уходя на поиски корма. Ученые предупреждают о серьезной угрозе для этих птиц в условиях глобального потепления, что может привести к снижению их численности на 90% к 2100 году.

Уточнения

Антаркти́да - континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.



Пингви́новые - семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes). В него включают 18 современных видов. Все представители этого семейства быстро плавают и ныряют.

