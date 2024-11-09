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Когда обращаться к ветеринару: правильные шаги при подозрении на блох

3:02
Зоосфера » Кошки

Блохи — это одни из самых распространенных паразитов, которые могут атаковать домашних животных, включая кошек. Эти маленькие кровососущие насекомые могут вызывать дискомфорт и различные заболевания у ваших питомцев. Однако многие владельцы не всегда замечают, что их кошка страдает от заражения. 

Когда обращаться к ветеринару: правильные шаги при подозрении на блох
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Частое чесание и раздражение кожи

Первый и наиболее очевидный признак наличия блох — это частое чесание. Если ваша кошка постоянно лижет или царапает свою шкуру, это может быть сигналом, что она испытывает зуд, вызванный укусами блох. Особенно обратите внимание на области вокруг шеи, ушей и хвоста, где блохи часто собираются.

Видимые блохи или их следы

Если вы подозреваете, что у вашей кошки могут быть блохи, внимательно осмотрите ее мех. При хорошем освещении можно заметить сами блохи, которые могут быть темно-коричневыми или черными. Вы также можете найти их экскременты — маленькие черные точки, которые выглядят как зерна черного перца. Чтобы проверить, что это действительно блохи, соберите точки в влажную ткань: если они краснеют, это значит, что в них содержится кровь.

Аллергические реакции

Некоторые кошки отличаются чувствительностью к укусам блох, что может привести к аллергическим реакциям. Если вы заметили у вашей кошки покраснение кожи, появление воспалений или выпадение шерсти, особенно в области укусов, возможно, это связано с аллергией на слюну блох.

Наличие блох на других животных

Если у вас есть другие домашние питомцы, проверьте их на наличие блох. Часто паразиты могут передаваться от одного животного к другому, и если вы заметили блох у одного из них, велика вероятность, что и ваша кошка также заражена.

Поведенческие изменения

Если ваша кошка становится более беспокойной, менее активной или, наоборот, слишком агрессивной, это также может быть признаком дискомфорта из-за блох. Паразиты могут вызывать стресс у питомцев и, как следствие, изменения в их поведении.

Визит к ветеринару

Если вы заметили хотя бы несколько из вышеперечисленных признаков, рекомендуется обратиться к ветеринару. Профессиональный осмотр поможет подтвердить диагноз и подобрать эффективное лечение. Ветеринар может назначить специальные препараты для удаления блох, а также дать рекомендации по предотвращению повторного заражения.

Блохи — это проблема, с которой может столкнуться каждый владелец кошки. Важно быть внимательным к любым изменениям в поведении и состоянии здоровья вашего питомца. Регулярная профилактика и тщательный уход помогут защитить вашу кошку от этих надоедливых паразитов. Не забывайте, что здоровье вашего питомца — в ваших руках!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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