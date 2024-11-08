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Как питомцы помогают справляться со стрессом на работе

1:47
Зоосфера

Согласно недавнему исследованию, проведённому аналитиками сервиса SuperJob, почти в каждой пятой организации в России (19%) находятся питомцы.

Как питомцы помогают справляться со стрессом на работе
Фото: freepik.com is licensed under public domain

При этом 8% из этих работодателей сообщили, что животные появились в офисах случайно, а 11% приобрели их преднамеренно. Наиболее распространёнными питомцами являются рыбки, кошки, попугаи, грызуны и черепахи, в некоторых компаниях также живут собаки и кролики.

Как сообщает Москва 24, независимый HR-специалист Зулия Лоикова объяснила, что животные на работе оказывают позитивное влияние на сотрудников, помогая им успокоиться, снять стресс и напряжение. По её словам, собак, кошек и других питомцев часто можно найти в IT-компаниях и творческих организациях, таких как digital-студии и рекламные агентства.

Эксперт отметила, что животные выполняют роль антистресс-терапии, позволяя работодателям поддерживать эмоциональное состояние сотрудников. В ходе общения с питомцами у людей снижается напряжение, улучшает сердцебиение, а также ощущается общее успокоение. Зулия Лоикова подчеркнула, что даже простое наблюдение за животным может снизить стресс.

Тем не менее, специалист предупредила, что не все животные подходят для офисной жизни. Она привела пример, когда в одном из офисов жил крупный попугай, который своим громким криком мешал работе. Кроме того, по её словам, некоторые грызуны не всегда являются подходящими питомцами, поскольку их трудно гладить, а также они могут загрязнять пространство вокруг клетки.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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