Эти неочевидные признаки говорят о нарушении пищеварения у собаки

Если вы наблюдаете у своей собаки какие-либо симптомы, это повод обратиться к ветеринару.
Как правило, рвота, диарея, запоры, отказ от еды свидетельствуют о плохом самочувствии кишечника или желудка. У вашей собаки также может наблюдаться вздутие живота и метеоризм, могут возникнуть серьезные проблемы, если у нее повышена температура тела, увеличен живот или организм обезвожен. Если животное испытывает боль, оно будет подтягивать хвост или визжать.
Чаще всего у собак возникают проблемы с пищеварением из-за того, что питомец съел что-то плохое на улице или дома. Например, мусор, испорченная, жирная, сладкая еда.
Кроме того, у вашей собаки может быть расстройство желудка из-за стресса и сильного беспокойства. Животное может беспокоиться о переезде или наличии нового питомца в доме.
Рвота, диарея и лихорадка также могут быть признаками инфекционного заболевания. Чаще всего это происходит у щенков, так как их иммунная система еще не до конца развита.
Симптомы также могут указывать на пищевую аллергию или воспалительное заболевание кишечника. Ваша собака также может быть отравлена чем-то ядовитым. Авокадо, изюм, виноград, темный шоколад, бытовая химия, некоторые виды комнатных растений и живые цветы токсичны для вашего питомца.
Кроме того, собаки часто страдают от таких заболеваний, как панкреатит и кишечная непроходимость. Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы из-за жирной пищи. Кишечная непроходимость вызвана грыжей, аномальной перистальтикой или проглатыванием инородных предметов.
Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.
Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.