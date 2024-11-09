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Эти неочевидные признаки говорят о нарушении пищеварения у собаки

1:58
Зоосфера

Как узнать, есть ли у вашей собаки проблемы с пищеварением

Если вы наблюдаете у своей собаки какие-либо симптомы, это повод обратиться к ветеринару.

Эти неочевидные признаки говорят о нарушении пищеварения у собаки
Фото: freepik.com by boryanam, PDM

Как правило, рвота, диарея, запоры, отказ от еды свидетельствуют о плохом самочувствии кишечника или желудка. У вашей собаки также может наблюдаться вздутие живота и метеоризм, могут возникнуть серьезные проблемы, если у нее повышена температура тела, увеличен живот или организм обезвожен. Если животное испытывает боль, оно будет подтягивать хвост или визжать.

По каким причинам у собак могут быть проблемы с пищеварением

Чаще всего у собак возникают проблемы с пищеварением из-за того, что питомец съел что-то плохое на улице или дома. Например, мусор, испорченная, жирная, сладкая еда.

Кроме того, у вашей собаки может быть расстройство желудка из-за стресса и сильного беспокойства. Животное может беспокоиться о переезде или наличии нового питомца в доме.

Рвота, диарея и лихорадка также могут быть признаками инфекционного заболевания. Чаще всего это происходит у щенков, так как их иммунная система еще не до конца развита.

Симптомы также могут указывать на пищевую аллергию или воспалительное заболевание кишечника. Ваша собака также может быть отравлена чем-то ядовитым. Авокадо, изюм, виноград, темный шоколад, бытовая химия, некоторые виды комнатных растений и живые цветы токсичны для вашего питомца.

Кроме того, собаки часто страдают от таких заболеваний, как панкреатит и кишечная непроходимость. Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы из-за жирной пищи. Кишечная непроходимость вызвана грыжей, аномальной перистальтикой или проглатыванием инородных предметов.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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