Устали от попрошайничества собаки? Вот как легко её отучить

Лучший способ отучить собаку попрошайничать — не давать еду вне приема пищи. Не позволяйте животному находиться рядом с вами и просить еду. Например, можно изолировать собаку в другой комнате или выпустить на улицу, если есть такая возможность. Важно, чтобы собаке было чем заняться — поиграть с игрушками или другими животными.
Если вы не можете изолировать свою собаку на некоторое время, постарайтесь отвлечь внимание собаки. Переключите внимание вашего питомца на игру или любимое занятие.
Кроме того, вы можете научить собаку командам самостоятельно или с помощью кинолога. Например, если собака просит еду, отправьте животное на ее место — лежанку.
Крайне важно не смотреть на питомца и не реагировать на него во время попрошайничества. Дело в том, что ваш голос, внимание и зрительный контакт являются признаками поощрения для вашей собаки. Если вы уступите хотя бы один раз, собака продолжит вести себя таким образом. Поэтому важно набраться терпения и быть последовательным.
Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.
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