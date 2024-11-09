4 проверенных способа, как защитить кошку от открытых окон

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чем опасны открытые окна для домашних животных

Важно понимать, что открытые окна опасны не только для кошек, но и для собак. Вы должны знать, как можно защитить животных от падения из окон. Животные могут упасть с высоты и получить серьезные травмы или погибнуть. Кошки также могут застрять в окне или потеряться на улице.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, CC BY-SA 3.0

Даже если высота небольшая, это может стать причиной серьезных травм животных.

Как защитить кошек от открытых окон

К счастью, эту потенциальную трагедию легко предотвратить. Важно полностью ограничить доступ кошек к открытым окнам. Даже если питомец находится рядом с вами, животное может очень быстро выпрыгнуть из окна и вы не успеете ничего сделать. Поэтому закройте окна, где есть кошки.

Если у вас нет никакой защиты, закройте помещение, которое вы хотите проветрить.

Установите специальную защиту. Например, это может быть прочная сетка для окон. Она должна быть прочной и не иметь повреждений.

Еще один отличный вариант — специальный вольер для кошек. Он устанавливается специалистами на окно, чтобы сделать его безопасным. Кроме того, ваш питомец сможет безопасно дышать свежим воздухом и наблюдать за природой.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции.

