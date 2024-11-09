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Как кошки обыгрывают детей в тестах на понимание символов

2:25
Зоосфера

Исследования показывают, что кошки способны быстро ассоциировать изображения со словами, демонстрируя отличные результаты даже по сравнению с детьми младшего возраста.

Как кошки обыгрывают детей в тестах на понимание символов
Фото: openverse.org by budding, CC BY-NC 2.0

Эксперимент, показал, что кошки могут усваивать связи между словами и изображениями примерно в четыре раза быстрее, чем дети.

Хотя способность понимать речь присуща не только людям, животные, такие как обезьяны, попугаи и собаки, уже давно известны своим умением ассоциировать слова с объектами. Кошки оставались недостаточно изученным объектом для подобных тестов.

Исследования последних лет показывают, что кошки могут распознавать имена не только людей, но и других животных. Однако вопрос о том, могут ли они устанавливать ассоциации между словами и предметами, оставался открытым.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследовательская группа во главе с Сахо Такаги из Университета Азабу в Японии провела эксперимент с участием 31 взрослой кошки.

Кошкам показывали два коротких видео с изображениями и озвученными вымышленными словами, например, "парамо" и "керару", повторяя их до тех пор, пока внимание животных не ослабевало.

После паузы записи перемешивались, и кошки должны были заметить изменения. Результаты показали, что кошки реагировали на перестановку слов и изображений, что подтверждает их способность ассоциировать слова с объектами.

Кошки запоминали ассоциации за два девятисекундных показа, что значительно быстрее, чем младшим детям, которым требовалось гораздо больше времени и повторений.

Однако важно учитывать, что данное сравнение между кошками и детьми носит условный характер, поскольку взрослые животные сравниваются с молодыми особями другого вида.

"Исследование даёт полезное представление о когнитивных способностях кошек, хотя их поведение следует интерпретировать с осторожностью." — отметил Карло Сиракуза, специалист по ветеринарному поведению из Пенсильванского университета.

Результаты исследования открывают новые перспективы для изучения когнитивных способностей домашних животных и их взаимодействия с людьми, но остаётся загадкой, является ли эта способность результатом одомашнивания или врождённой особенностью.

Уточнения

Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий. 

Ассоциа́ция  — замена сложных форм строения, функционирования и взаимодействия на простые общепонятные формы, без искажения смысла. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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