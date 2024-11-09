Эксперты разгадали, почему летучие мыши-вампиры бегают быстрее всех

2:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда мир погружается в сон, летучие мыши-вампиры вылетают в ночную темноту, чтобы насытиться кровью. Эти ночные хищники охотятся на крупный рогатый скот, птиц и других млекопитающих.

Фото: File:Desmo-Flug-02.tif by Uwe Schmidt, CC BY-SA 4.0

Чтобы лучше понять, как они охотятся, учёные провели необычное исследование с участием этих животных, поместив их на миниатюрную беговую дорожку.

Новое исследование, показало, что летучие мыши-вампиры используют аминокислоты как источник энергии при беге. Эти млекопитающие полагаются на аминокислоты, содержащиеся в крови их добычи, а не на углеводы или жиры, как другие животные.

Их метаболизм адаптирован к такой диете, и учёные отметили, что летучие мыши используют недавно съеденные аминокислоты буквально через несколько минут.

"Летучие мыши-вампиры являются уникальными млекопитающими, так как они питаются исключительно кровью." — пояснил Кеннет Уэлч, биолог из Университета Торонто и один из авторов исследования.

Это явление называется гематофагией, и оно характерно и для других животных, например, пиявок или мух цеце.

Для проверки своей гипотезы исследователи изучили 24 летучих мышей, пойманных в Белизе. Их кормили кровью коров, обогащённой аминокислотами, такими как глицин и лейцин.

Эти вещества были помечены химическими метками, чтобы учёные могли отслеживать их и анализировать, как летучие мыши используют энергию. Затем животных поместили на беговую дорожку, чтобы проверить, как они расходуют энергию.

Результаты исследования показали, что летучие мыши использовали аминокислоты в качестве топлива для своих пробежек. Глицин и лейцин обеспечивали до 60% их энергии.

"Удивительно, что способность этих животных использовать аминокислоты, съеденные всего несколько минут назад, не встречается у других млекопитающих," — уточнил Майкл Хиллер, исследователь из Германии, не участвовавший в исследовании.

Однако у такого способа питания есть свои минусы. Летучие мыши не могут накапливать энергию, как это делают другие животные с углеводами или жирами.

Это делает их более уязвимыми к голоду, так как они могут быстро оказаться в дефиците энергии, если не поедят несколько дней. Чтобы избежать этого, летучие мыши иногда помогают друг другу, выплёвывая часть своей еды для других членов колонии, чтобы все они были готовы к ночной охоте.

Уточнения

Гематофа́ги (от др.-греч. αἷμα — «кровь» + φάγος — «пожиратель»), кровососы — животные, питающиеся кровью других животных и человека. Гематофаги могут быть переносчиками некоторых патогенных агентов.



Аминокисло́ты также аминокарбо́новые кисло́ты, АМК — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы, известны около 500 встречающихся в природе аминокислот (хотя только 21 используется в генетическом коде).

