Как приучить кошку слушаться с помощью запахов

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

У животных обострённое обоняние, и кошки — не исключение. Некоторые запахи для них крайне неприятны, и их можно использовать для коррекции поведения.

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Какие запахи кошки не переносят

Рута

Запах руты крайне неприятен для кошек. Опытные дачники часто высаживают это растение, чтобы гуманным способом отвадить кошек от участков, а также использовать его аромат для отпугивания змей.

Репчатый лук

Лук в сыром виде тоже вызывает у кошек отвращение. Для этого можно натереть луковым соком участки, которые вы хотите защитить от животного.

Уксус и цитрусовые

Эти ароматы эффективно используются в воспитательных целях: кошки избегают мест, пахнущих уксусом или цитрусовыми. Можно даже разложить корки цитрусовых фруктов, чтобы создать естественный барьер.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

