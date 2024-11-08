Как приучить кошку слушаться с помощью запахов

У животных обострённое обоняние, и кошки — не исключение. Некоторые запахи для них крайне неприятны, и их можно использовать для коррекции поведения.
Рута
Запах руты крайне неприятен для кошек. Опытные дачники часто высаживают это растение, чтобы гуманным способом отвадить кошек от участков, а также использовать его аромат для отпугивания змей.
Репчатый лук
Лук в сыром виде тоже вызывает у кошек отвращение. Для этого можно натереть луковым соком участки, которые вы хотите защитить от животного.
Уксус и цитрусовые
Эти ароматы эффективно используются в воспитательных целях: кошки избегают мест, пахнущих уксусом или цитрусовыми. Можно даже разложить корки цитрусовых фруктов, чтобы создать естественный барьер.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.