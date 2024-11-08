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Как приучить кошку слушаться с помощью запахов

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Зоосфера

У животных обострённое обоняние, и кошки — не исключение. Некоторые запахи для них крайне неприятны, и их можно использовать для коррекции поведения.

Как приучить кошку слушаться с помощью запахов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Какие запахи кошки не переносят

Рута

Запах руты крайне неприятен для кошек. Опытные дачники часто высаживают это растение, чтобы гуманным способом отвадить кошек от участков, а также использовать его аромат для отпугивания змей.

Репчатый лук

Лук в сыром виде тоже вызывает у кошек отвращение. Для этого можно натереть луковым соком участки, которые вы хотите защитить от животного.

Уксус и цитрусовые

Эти ароматы эффективно используются в воспитательных целях: кошки избегают мест, пахнущих уксусом или цитрусовыми. Можно даже разложить корки цитрусовых фруктов, чтобы создать естественный барьер.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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