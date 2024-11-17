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Почему поводок лучше рулетки: главные риски, о которых вы должны знать

2:04
Зоосфера

В 2007 году в США было зарегистрировано более 16 000 случаев, когда собаки получили серьезные травмы из-за поводков-рулеток. Это заставляет задуматься, стоит ли вообще использовать такие поводки для прогулок.

Почему поводок лучше рулетки: главные риски, о которых вы должны знать
Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, CC BY 2.0

На улицах часто можно увидеть владельцев с рулетками в руках — натянутый трос тянется к собаке, которая идет впереди. Однако, как показывает практика, рулетки могут вызывать у питомцев неправильное поведение и нарушать доверие между собакой и хозяином.

Вот некоторые недостатки поводков-рулеток:

  • В экстренной ситуации притянуть собаку к себе быстро невозможно.
  • Из-за постоянного натяжения троса собаки не могут передать мирные сигналы другим собакам, что увеличивает риск конфликтов.
  • Если рулетка случайно упадет, она может испугать собаку своим громким стуком, что заставит питомца убегать.
  • Тонкий трос рулетки может травмировать как собаку, так и её владельца — оставляя ожоги и порезы.

В отличие от рулетки, обычный поводок помогает укрепить контакт между хозяином и питомцем. На таком поводке собака лучше чувствует сигналы и движения хозяина, получает личное пространство, но при этом остаётся под контролем. Также на обычном поводке питомец может спокойно демонстрировать примирительные сигналы другим собакам, что улучшает их взаимодействие. Кроме того, собака может исследовать окружающую среду, чувствуя себя в безопасности.

Рекомендуется выбирать поводок длиной от 3 метров и более — прорезиненный, чтобы он не скользил, с облегчённым карабином и перестёжкой для короткого поводка. Это обеспечит ещё большую удобность.

Несмотря на иллюзию удобства, поводок-рулетка на самом деле менее безопасен и менее эффективен, чем обычный поводок, который помогает наладить контакт с питомцем и минимизировать риски во время прогулок.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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