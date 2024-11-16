Как отвлечь собаку от тревоги: три эффективных трюка

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если ваша собака вдруг испугалась или начала сильно нервничать, не стоит кричать на неё и пытаться отругать. Вместо этого попробуйте несколько простых трюков, которые помогут вашему питомцу успокоиться.

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Дайте псу что-нибудь пожевать

Жевание имеет успокаивающий эффект для собак, так же как и для людей. Когда собака что-то жует, её мозг начинает воспринимать окружающую обстановку как безопасную. Просто дайте псу жевательную игрушку или небольшое лакомство, чтобы переключить его внимание и снизить тревожность.

Бросьте горсть лакомств на пол

Если вы предпочли угостить собаку едой, лучше всего взять горсть маленьких лакомств и бросить их на пол рядом с собакой. Это действенный способ отвлечь внимание питомца — он тут же переключится на еду и забудет о тревожной ситуации.

Сядьте рядом с собакой

Если под рукой нет ни игрушек, ни еды, сядьте рядом с собакой и начните спокойно дышать, можно даже слегка зевать. Скорее всего, ваш питомец обратит внимание на ваше поведение и начнёт копировать спокойствие.