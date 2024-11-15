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Как обустроить место для собаки в маленькой квартире

1:07
Зоосфера » Собаки

Не у всех любителей собак есть просторные апартаменты. Но даже в небольшом жилье всегда можно найти место для четвероногого друга. Предлагаем два креативных способа обустроить уютное пространство для собаки в маленькой квартире.

Как обустроить место для собаки в маленькой квартире
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, PDM

Многофункциональная мебель

Подумайте о приобретении или заказе многофункциональной мебели. Например, журнальный столик с встроенной лежанкой для собаки, прикроватная тумбочка, которая легко трансформируется в домик, или пуф, в котором лежанка сверху, а внутри — игрушки питомца. Такая мебель позволит экономить пространство и даст питомцу возможность быть рядом с вами.

Вертикальное пространство

Использование вертикального пространства — отличное решение для небольших квартир. Можно установить настенную лежанку-полку или даже многоуровневую конструкцию с лестницей и площадками для отдыха. Если в комнате есть свободный угол, подвесьте там гамак для собаки. Это не только сэкономит место на полу, но и даст питомцу возможность наблюдать за всем с высоты.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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