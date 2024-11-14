Почему колбаса опасна для собак: что нужно знать каждому хозяину

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы смело угощают своих собак колбасой, полагая, что этот продукт идеально подходит для питомцев. Однако колбасные изделия весьма вредны для собак, и есть несколько весомых причин, почему этого делать не стоит.

Почему колбаса опасна для собак?

Колбаса содержит соединения, которые могут нарушить обмен веществ у псов. Кроме того, её употребление негативно сказывается на работе поджелудочной железы. Не стоит забывать и о высокой концентрации соли. Если для человека это количество хлорида натрия относительно безопасно, то для собаки избыток соли может стать причиной серьёзного отравления.

Также копчёные продукты, такие как колбаса, опасны для питомцев. Их употребление вызывает раздражение слизистых оболочек и может привести к проблемам с печенью и желчным пузырём.

Запомните: включать колбасу и копчёности в рацион собаки нельзя, ведь такие продукты могут нанести её здоровью серьёзный вред.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

