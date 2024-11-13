Кошка высовывает язык: как понять, что норма, а что — тревожный знак

Иногда кошки высовывают язык, что выглядит умилительно и забавно. Однако не спешите хвататься за фотоаппарат! Сначала стоит убедиться, что с питомцем всё в порядке. Ведь есть ситуации, когда высунутый язык может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.
Если язык вашей кошки остается высунутым продолжительное время и не "возвращается обратно", стоит немедленно обратиться к ветеринару. Это может быть признаком серьезных заболеваний или травм, либо указывать на проблемы с дыханием у питомца.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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