Кошка высовывает язык: как понять, что норма, а что — тревожный знак

Иногда кошки высовывают язык, что выглядит умилительно и забавно. Однако не спешите хвататься за фотоаппарат! Сначала стоит убедиться, что с питомцем всё в порядке. Ведь есть ситуации, когда высунутый язык может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

Фото: Wikipedia by Creador1921, CC BY-SA 4.0

Когда это тревожный сигнал?

Если язык вашей кошки остается высунутым продолжительное время и не "возвращается обратно", стоит немедленно обратиться к ветеринару. Это может быть признаком серьезных заболеваний или травм, либо указывать на проблемы с дыханием у питомца.

Когда беспокоиться не нужно?

Расслабленная челюсть : если кошка высовывает язык во время сна, это чаще всего связано с расслабленностью челюсти и не несет угрозы для здоровья.

: если кошка высовывает язык во время сна, это чаще всего связано с расслабленностью челюсти и не несет угрозы для здоровья. Забыла спрятать язык: иногда кошка может забыть спрятать язык после зевка или умывания. В этом случае язычок вернется "на место" через некоторое время.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

