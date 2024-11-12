Почему многие собаки забавно наклоняют голову набок

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие собаки обладают любопытной привычкой — иногда они наклоняют голову набок, особенно при возникновении необычных звуков. Однако этот жест может появляться и в других ситуациях.

Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, CC BY-SA 3.0

Почему собаки так делают?

У этого жеста есть интересное объяснение.

Когда собака наклоняет голову, она, вероятно, пытается сосредоточиться и уловить важную информацию. Чаще всего это происходит сразу после странного шума — скрипа, треска или другого звука. Таким образом, питомец стремится лучше услышать и понять, что происходит вокруг.

Кроме того, собака может наклонять голову, когда хозяин что-то от неё требует. Если пёс не понимает, что именно от него хотят, он может сосредоточенно смотреть на человека, наклонив мордочку, чтобы "расшифровать" его эмоции и понять, чего ожидают от него.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

