Почему многие собаки забавно наклоняют голову набок

Многие собаки обладают любопытной привычкой — иногда они наклоняют голову набок, особенно при возникновении необычных звуков. Однако этот жест может появляться и в других ситуациях.
Почему собаки так делают?
У этого жеста есть интересное объяснение.
Когда собака наклоняет голову, она, вероятно, пытается сосредоточиться и уловить важную информацию. Чаще всего это происходит сразу после странного шума — скрипа, треска или другого звука. Таким образом, питомец стремится лучше услышать и понять, что происходит вокруг.
Кроме того, собака может наклонять голову, когда хозяин что-то от неё требует. Если пёс не понимает, что именно от него хотят, он может сосредоточенно смотреть на человека, наклонив мордочку, чтобы "расшифровать" его эмоции и понять, чего ожидают от него.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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