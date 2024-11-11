Когда нужно начинать воспитание собаки

Эксперты уверены: воспитывать собаку следует начинать с первого дня, как только щенок появился у вас дома.
С самого начала важно обеспечить его всем необходимым — мисками для воды и еды, уютным местом для отдыха, подходящим кормом, игрушками и лакомствами. Не менее важно уделять питомцу достаточно внимания: так он быстрее почувствует себя в безопасности и начнет доверять вам.
Начинать обучение командам тоже нужно с раннего возраста. В первые месяцы занимайтесь с щенком и дома, и на улице, в том числе через игровые активности.
Первым шагом станет приучение собаки к имени. Чтобы щенок быстро запомнил, как его зовут, выберите короткую и простую кличку и используйте только ее.
Как только щенок начинает отзываться на свое имя, переходите к обучению базовым командам. К трём месяцам щенок уже должен знать команды "Фу!", "Ко мне!", "Место!", "Рядом!" и "Апорт!". После этого можно переходить к более сложным командам.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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