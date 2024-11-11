Когда нужно начинать воспитание собаки

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Эксперты уверены: воспитывать собаку следует начинать с первого дня, как только щенок появился у вас дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Johanaliceth, CC BY-SA 4.0

С самого начала важно обеспечить его всем необходимым — мисками для воды и еды, уютным местом для отдыха, подходящим кормом, игрушками и лакомствами. Не менее важно уделять питомцу достаточно внимания: так он быстрее почувствует себя в безопасности и начнет доверять вам.

Начинать обучение командам тоже нужно с раннего возраста. В первые месяцы занимайтесь с щенком и дома, и на улице, в том числе через игровые активности.

Первым шагом станет приучение собаки к имени. Чтобы щенок быстро запомнил, как его зовут, выберите короткую и простую кличку и используйте только ее.

Как только щенок начинает отзываться на свое имя, переходите к обучению базовым командам. К трём месяцам щенок уже должен знать команды "Фу!", "Ко мне!", "Место!", "Рядом!" и "Апорт!". После этого можно переходить к более сложным командам.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

