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Готовим собаку к зиме: уход за шерстью, лапами и особый рацион

1:26
Зоосфера

Тёплая и густая шерсть не всегда означает, что ваш питомец готов к осенне-зимнему периоду. В это время года шерсть и кожа нуждаются в особом уходе, чтобы избежать хронических заболеваний или обострений.

Готовим собаку к зиме: уход за шерстью, лапами и особый рацион
Фото: openverse.org by koczkodan, CC BY 2.0

Уход за шерстью

В холодное время года шерсть и кожа собаки требуют особого внимания. Из-за включённого отопления у питомцев может усилиться линька. Регулярное вычёсывание предотвратит образование колтунов. Купать собаку зимой рекомендуется как можно реже, а для короткошёрстных пород стоит приобрести специальную одежду.

Прогулки и защита от холода

Собаку важно защищать от переохлаждения. Лапы нуждаются в особом уходе: их можно защитить специальной обувью или мазью, чтобы избежать трещин и дерматита.

Регулярно осматривайте подушечки лап, обрабатывайте когти и подушечки, особенно после прогулок. Если раны на лапах не заживают более недели или появились тёмные пятна, обязательно обратитесь к ветеринару — это могут быть признаки обморожения.

Питание

Собаки, которые проводят много времени на улице, в холодное время года нуждаются в более калорийной пище. Вы можете увеличить объём порций или частоту кормлений, но перед этим лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Уточнения

Отмороже́ние (лат. congelationis), или обмороже́ние — повреждение тканей организма под воздействием низких температур. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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