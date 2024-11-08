Готовим собаку к зиме: уход за шерстью, лапами и особый рацион

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Тёплая и густая шерсть не всегда означает, что ваш питомец готов к осенне-зимнему периоду. В это время года шерсть и кожа нуждаются в особом уходе, чтобы избежать хронических заболеваний или обострений.

Фото: openverse.org by koczkodan, CC BY 2.0

Уход за шерстью

В холодное время года шерсть и кожа собаки требуют особого внимания. Из-за включённого отопления у питомцев может усилиться линька. Регулярное вычёсывание предотвратит образование колтунов. Купать собаку зимой рекомендуется как можно реже, а для короткошёрстных пород стоит приобрести специальную одежду.

Прогулки и защита от холода

Собаку важно защищать от переохлаждения. Лапы нуждаются в особом уходе: их можно защитить специальной обувью или мазью, чтобы избежать трещин и дерматита.

Регулярно осматривайте подушечки лап, обрабатывайте когти и подушечки, особенно после прогулок. Если раны на лапах не заживают более недели или появились тёмные пятна, обязательно обратитесь к ветеринару — это могут быть признаки обморожения.

Питание

Собаки, которые проводят много времени на улице, в холодное время года нуждаются в более калорийной пище. Вы можете увеличить объём порций или частоту кормлений, но перед этим лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Уточнения

Отмороже́ние (лат. congelationis), или обмороже́ние — повреждение тканей организма под воздействием низких температур.

