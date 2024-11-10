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Почему кошка вдруг начала прятаться от хозяина

1:01
Зоосфера » Кошки

Ваш ласковый кот вдруг стал избегать встреч с вами, прячась по углам, хотя вы его не обижали? Это повод задуматься: пушистый друг так просто не попытается стать "невидимым".

Почему кошка вдруг начала прятаться от хозяина
Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima, CC BY-SA 2.0

Если кот начал искать "укрытие", возможно, с ним случилось что-то неприятное. Это вполне естественное поведение для животных, которые вдруг почувствовали себя уязвимыми.

Травма или болезнь могут заставить кота инстинктивно искать спокойное и безопасное место, где он сможет укрыться от воображаемых "угроз". Этот инстинкт заложен природой и срабатывает даже в безопасности домашней обстановки.

Помните: если ваш кот спрятался и не хочет выходить, возможно, он испытывает боль или дискомфорт. А если питомец начинает мяукать, шипеть или активно сопротивляться, когда вы пытаетесь его вытащить, — лучше всего обратиться к ветеринару как можно скорее. Подобное поведение часто сигнализирует о недомогании и требует вашего внимания.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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