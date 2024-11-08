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Какие натуральные продукты можно добавить в рацион собаки

1:08
Зоосфера

Даже если основной рацион вашего питомца состоит из качественного корма, натуральные продукты можно иногда добавлять для разнообразия и в качестве полезных витаминных добавок. Какие продукты подойдут для этой цели?

Какие натуральные продукты можно добавить в рацион собаки
Фото: commons.wikimedia.org. by Sven Teschke, CC BY-SA 3.0

Тыква

Полезна не только людям, но и собакам. Тыква богата антиоксидантами, которые улучшают здоровье и внешний вид питомца.

Яблоки

Многие собаки с удовольствием едят яблоки. Этот фрукт может стать отличной и полезной добавкой к рациону.

Огурцы

Свежий огурец — низкокалорийное и полезное угощение. Многие собаки любят огурцы и с удовольствием едят их.

Творог

Для собак лучше выбрать творог с низким содержанием жира, иногда добавляя немного сметаны. Такая комбинация поддержит здоровье пищеварительной системы и станет хорошим источником кальция.

Оливковое масло

Это ценный источник полезных жиров. Периодически можно давать питомцу ложечку масла, при этом дозировку лучше подбирать в зависимости от веса собаки.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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