Какие натуральные продукты можно добавить в рацион собаки

Даже если основной рацион вашего питомца состоит из качественного корма, натуральные продукты можно иногда добавлять для разнообразия и в качестве полезных витаминных добавок. Какие продукты подойдут для этой цели?
Тыква
Полезна не только людям, но и собакам. Тыква богата антиоксидантами, которые улучшают здоровье и внешний вид питомца.
Яблоки
Многие собаки с удовольствием едят яблоки. Этот фрукт может стать отличной и полезной добавкой к рациону.
Огурцы
Свежий огурец — низкокалорийное и полезное угощение. Многие собаки любят огурцы и с удовольствием едят их.
Творог
Для собак лучше выбрать творог с низким содержанием жира, иногда добавляя немного сметаны. Такая комбинация поддержит здоровье пищеварительной системы и станет хорошим источником кальция.
Оливковое масло
Это ценный источник полезных жиров. Периодически можно давать питомцу ложечку масла, при этом дозировку лучше подбирать в зависимости от веса собаки.
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