Что делать, если собака забыла команды? Причины и способы восстановления навыков

Собаки известны своей преданностью и умом, но владельцы иногда замечают, что их питомец как будто "забыл" команды, которые раньше знал. Так могут ли собаки действительно забывать выученные навыки?
Собаки обладают отличной памятью и способны запоминать события, особенно те, что связаны с сильными эмоциями — как положительными, так и отрицательными. При этом их память делится на кратковременную, которая удерживает информацию несколько минут, и долговременную, сохраняющую важные навыки на всю жизнь.
Когда кажется, что питомец забыл команду, это обычно не связано с реальной потерей памяти.
Вот основные причины такого поведения:
К ним относятся игнорирование привычных команд, замешательство, неверные действия или отсутствие реакции в новой обстановке.
Есть несколько методов, которые помогают восстановить навыки:
Чтобы собака не забывала команды, регулярно практикуйте их, используйте в повседневной жизни, создавайте положительные ассоциации и следите за её здоровьем.
С возрастом у собак могут появляться трудности с памятью, но это не значит, что они не могут учиться новым навыкам. Регулярное обучение и ментальные упражнения поддерживают когнитивные функции пожилых собак в хорошей форме.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.