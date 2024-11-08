Первая прогулка с щенком: что нужно знать хозяевам

Мечта завести собаку — это не только радость, но и большая ответственность. Хозяин отвечает за здоровье и комфорт питомца, а первые прогулки щенка играют важную роль в его адаптации к внешнему миру.
Начинать прогулки с щенком стоит только после завершения всех этапов вакцинации. Продолжительность первой прогулки может составлять всего 5 минут, с постепенным увеличением времени.
Важно наблюдать за состоянием питомца: если ему интересно что-то исследовать — не мешайте; если он испугался — поддержите. Не берите щенка на руки, если только он сам не просится, и если захочет вернуться домой — следуйте за ним. Постепенно увеличивайте продолжительность прогулок, но не допускайте переутомления.
Старайтесь избегать активных игр, таких как бег с мячом или догонялки, оставив их на более поздний период. На первых прогулках лучше устроить щенку обогащённую среду: предлагайте ему нюхательный коврик или игру в поиск.
Не подгоняйте щенка и не тяните его туда, куда он не хочет идти. Это поможет ему почувствовать, что на улице безопасно. Ограничьте спуски и подъемы по лестницам, чтобы не перегружать его.
Как только щенок привыкнет к улице, начинайте проводить короткие тренировки по 1-2 минуты, чтобы он учился новым командам и навыкам.
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