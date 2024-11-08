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Первая прогулка с щенком: что нужно знать хозяевам

1:56
Зоосфера

Мечта завести собаку — это не только радость, но и большая ответственность. Хозяин отвечает за здоровье и комфорт питомца, а первые прогулки щенка играют важную роль в его адаптации к внешнему миру.

Первая прогулка с щенком: что нужно знать хозяевам
Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, CC BY-SA 4.0

Первая прогулка с щенком: что важно учитывать

Начинать прогулки с щенком стоит только после завершения всех этапов вакцинации. Продолжительность первой прогулки может составлять всего 5 минут, с постепенным увеличением времени.

Важно наблюдать за состоянием питомца: если ему интересно что-то исследовать — не мешайте; если он испугался — поддержите. Не берите щенка на руки, если только он сам не просится, и если захочет вернуться домой — следуйте за ним. Постепенно увеличивайте продолжительность прогулок, но не допускайте переутомления.

Как поддерживать щенка на прогулке

Старайтесь избегать активных игр, таких как бег с мячом или догонялки, оставив их на более поздний период. На первых прогулках лучше устроить щенку обогащённую среду: предлагайте ему нюхательный коврик или игру в поиск.

Не подгоняйте щенка и не тяните его туда, куда он не хочет идти. Это поможет ему почувствовать, что на улице безопасно. Ограничьте спуски и подъемы по лестницам, чтобы не перегружать его.

Короткие тренировки

Как только щенок привыкнет к улице, начинайте проводить короткие тренировки по 1-2 минуты, чтобы он учился новым командам и навыкам.

Ключевые рекомендации для успешных прогулок с щенком

  • Прогулки только после вакцинации.
  • Постепенное увеличение времени на улице.
  • Спокойная среда для исследования без лишнего возбуждения.
  • Поддержка инициативы щенка и следование за его интересами.
  • Избегание лишних нагрузок, включая активные игры и лестницы.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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