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Почему коты сбрасывают предметы с полок: не хулиганство, а инстинкты

Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек сталкиваются с поведением, которое они находят раздражающим. Эти пушистые любимцы обожают сбрасывать предметы со столов и полок, будь то посуда, коробки или даже мобильные телефоны.

Почему коты сбрасывают предметы с полок: не хулиганство, а инстинкты
Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Некоторые думают, что коты делают это из-за вредности. Однако истинная причина совсем не в этом. Когда ваш питомец роняет предметы, это не акт злости или попытка устроить беспорядок, а проявление его охотничьих инстинктов.

Коты — прирожденные охотники, и даже в комфортных условиях квартиры им нужно "тренироваться", чтобы поддерживать свои навыки. В отсутствие настоящей добычи они находят замену в виде подручных предметов, так что бутылочки и стаканчики становятся для них мишенями.

Владельцам котов остаётся лишь смириться: наказания здесь не помогут, а только усилят стресс у питомца. Понимание мотивов четвероногого друга — лучшее, что вы можете сделать, ведь такие "атаки" — это всего лишь их способ "играть с добычей".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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