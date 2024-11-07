Почему у собаки появляются колтуны и как с ними бороться

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Колтуны могут не только портить внешний вид вашего питомца, но и причинять ему дискомфорт и даже боль. Если не уделить этому вопросу должного внимания, ситуация может усугубиться.

Фото: Вконтакте / Сострадание НН

Существует несколько основных причин образования колтунов:

— Неправильный и нерегулярный уход;

— Несбалансированное питание;

— Проблемы с кожей;

— Паразиты.

Чтобы избежать образования колтунов, необходимо тщательно ухаживать за шерстью вашего любимца. Для этого следует использовать специальные средства, подходящие именно для собак.

Не стоит применять человеческие шампуни, так как они могут навредить шерсти питомца. Кожа человека и собаки имеют разный уровень кислотности, и если использовать шампунь для людей на регулярной основе, это может привести к проблемам с кожей и шерстью.

Уточнения

Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.

