Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арктические леса усиливают глобальное потепление
Как сохранить зубы здоровыми: отказ от привычек, разрушающих эмаль
Российские туристы не могут покинуть круизный лайнер в Японии
Как правильно использовать мёд для борьбы с акне и улучшения текстуры кожи?
Бизнес откладывает инвестиции, ожидая снижения ключевой ставки
Тренер Локомотива заверил, что секрет их успеха — чистая раздевалка
Выбора нет — в ненастную погоду эти рекомендации помогут новичку за рулём авто
Идеи для функционального интерьера однокомнатной квартиры
Собчак: Трамп выдвинет жёсткий ультиматум и России, и Украине

Почему у собаки появляются колтуны и как с ними бороться

0:51
Зоосфера

Колтуны могут не только портить внешний вид вашего питомца, но и причинять ему дискомфорт и даже боль. Если не уделить этому вопросу должного внимания, ситуация может усугубиться.

Почему у собаки появляются колтуны и как с ними бороться
Фото: Вконтакте / Сострадание НН

Существует несколько основных причин образования колтунов:

— Неправильный и нерегулярный уход;

— Несбалансированное питание;

— Проблемы с кожей;

— Паразиты.

Чтобы избежать образования колтунов, необходимо тщательно ухаживать за шерстью вашего любимца. Для этого следует использовать специальные средства, подходящие именно для собак.

Не стоит применять человеческие шампуни, так как они могут навредить шерсти питомца. Кожа человека и собаки имеют разный уровень кислотности, и если использовать шампунь для людей на регулярной основе, это может привести к проблемам с кожей и шерстью.

Уточнения

Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Красота и стиль
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Садоводство, цветоводство
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму Аудио 
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Садоводство, цветоводство
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти Аудио 
Популярное
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу

Для продления жизни банного веника важно запаривать его правильно — от замачивания до прогрева над камнями.

Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Ветеринар рассказала, каким породам собак можно жить на улице
Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса
Тайна мандариновой кожуры: как превратить отходы в полезное средство
Тайна мандариновой кожуры: как превратить отходы в полезное средство
Последние материалы
Идеи для функционального интерьера однокомнатной квартиры
Почему у собаки появляются колтуны и как с ними бороться
Микропластик ускоряет образование льда в облаках и изменяет климат
Собчак: Трамп выдвинет жёсткий ультиматум и России, и Украине
Как получить ранний урожай: морковь для подзимнего посева
Тефтели с кабачком и фаршем: лёгкое и при этом вкусное блюдо для взрослых и деток
Чем удобрять томаты: советы для вкусных и сочных плодов
На декабрьской выставке Comtrans International представят грузовик БАЗ
Богач за 1,5 часа загрязняет планету больше, чем простолюдин за жизнь
Три морозостойких кустарника для вашего сада в ноябре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.