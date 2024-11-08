Правда ли, что суке обязательно нужно рожать, а кобелю — вязаться?

Утверждение, что для здоровья суке необходимо рожать, а кобелю — вязаться, является мифом. Беременность и роды — сложные процессы для организма животного, которые забирают много здоровья и сил.
Бесконтрольная вязка может привести к истощению, ложным беременностям, патологиям матки и молочных желез и дисбалансу гормонального фона.
Кобели также могут заразиться инфекционными болезнями при вязке и стать неуправляемыми, начать метить дом.
Без профессиональных знаний и навыков не стоит заниматься разведением, так как это может привести к появлению больных и невостребованных животных на улицах города.
Профессиональные заводчики занимаются улучшением породы, участвуют в выставках, развивают кинологию. Они знают стандарты породы, изучают генетические заболевания, учитывают наследственные поведенческие особенности и правильно подбирают пару. Вот почему породистые щенки стоят дорого — это оправдано опытом и знаниями заводчика.
Не стоит думать, что если собака не родила щенков, то вы лишили её природного предназначения. После одомашнивания человек взял на себя ответственность за регуляцию поголовья, и это позволяет растить здоровых и счастливых собак.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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