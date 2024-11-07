Самым красивым котом в мире стал представитель породы русская голубая

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Норвегии провели конкурс красоты среди кошек. Обладателем титула "Самый красивый кот в мире" стал кот породы русская голубая, родившийся в Польше по кличке Бакарди.

Фото: Канал t.me/darkvoicemag by Скриншот канала t.me/darkvoicemag, PDM

Зеленоглазый красавчик Бакарди обошел около полутора тысяч претендентов. В свободное от выставок время он любит прятаться под одеялом и ловить мышей.

"Я всегда знала, что он самый красивый кот в мире. Я говорила ему это каждый день!" — заявила хозяйка хвостатого Джоанна Ковальчик.

И это не удивительно, ведь русские голубые кошки — настоящие аристократы среди кошачьего мира. В этих грациозных и величественных созданиях прекрасно всё: от изящной балетной осанки до завораживающего взгляда, который словно испускает загадочные лучи.

Они не стремятся быть в центре внимания, их предназначение — украшать жизнь, не требуя от человека ничего взамен.

Уточнения

Русская голубая кошка — порода домашней кошки, признанная международными фелинологическими организациями.

