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Здоровье питомца в ваших руках. Рассказываем про главные признаки болезни кошки

2:02
Зоосфера

Как понять, что кошка заболела

Кошки редко проявляют явные признаки болезни или расстройства до тех пор, пока животное не станет очень больным.

Здоровье питомца в ваших руках. Рассказываем про главные признаки болезни кошки
Фото: flickr.com by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY 2.0

Если ваш питомец болен, вы можете заметить резкие изменения настроения и вялость. Признаки проблем со здоровьем могут включать в себя то, что ваша кошка спит больше, чем обычно, или чаще злится. Суженные или расширенные зрачки также могут быть признаком некоторых недугов.

Кошка может издавать более громкие или, наоборот, более тихие звуки, чем обычно. Скорее всего, ваш питомец плохо себя чувствует, если вы наблюдаете учащенное сердцебиение или одышку.

Еще одним признаком нездоровых кошек является набор или потеря веса. Животное также может начать есть больше или меньше.

Явными признаками плохого самочувствия являются рвота, диарея, отказ от воды, пищи, невозможность сходить в туалет. При возникновении этих симптомов следует немедленно отвезти питомца к ветеринару.

Пренебрежение или чрезмерный уход за собой также может быть признаком проблем с физическим или психическим здоровьем.

Если ваше животное прячется или неправильно использует лоток, обратитесь к врачу. Кроме того, общими симптомами болезни у кошек являются отеки, язвы и ранки на коже, выпадение шерсти, выделения из глаз и носа, неприятный запах изо рта и хромота.

Что делать, если ваша кошка заболела

Если вы заметили даже малейшие изменения в поведении вашей кошки, это повод обратиться за медицинской помощью. Важно проверить состояние здоровья вашего питомца и убедиться, что все в порядке. Ведь ваш питомец не может сказать вам, что что-то болит или причиняет дискомфорт. Симптомы может быть трудно заметить, поэтому проходите ежегодный осмотр у ветеринара.

Уточнения

Боле́знь (лат. morbus) — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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